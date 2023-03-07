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(Извекова) Анна Львовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1887

Отец: Извеков Лев Афанасьевич

Мать: Извекова Агафья Максимовна

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