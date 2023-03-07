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(Извекова) Анна Львовна
(Извекова) Анна Львовна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
27.01.1887
Пол
Женский
Отец
Извеков Лев Афанасьевич
1846 г.р.
Мать
Извекова (Проскуркина) Агафья Максимовна
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1887
Отец:
Извеков Лев Афанасьевич
Мать:
Извекова Агафья Максимовна
Бердянск
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