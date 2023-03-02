Извекова (Проскуркина) Агафья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзвекова (Проскуркина) Агафья Максимовна

Извекова (Проскуркина) Агафья Максимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1874

Муж: Извеков Лев Афанасьевич

Супруг(-а): Агафья Максимовна Извекова (Проскуркина)
Рождение ребёнка
18.03.1880

Дочь: Шевердина (Шевердина (Извекова) Извекова) Дарья Львовна

Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Извекова) Мария Львовна

Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.11.1884

Дочь: (Извекова) Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.01.1887

Дочь: (Извекова) Анна Львовна

Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Извекова) Феодосия Львовна

Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.10.1891

Сын: Неизвестно Андрей Львович

Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Извеков Трофим Львович

Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.