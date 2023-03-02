Извекова (Проскуркина) Агафья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1874
Супруг(-а): Агафья Максимовна Извекова (Проскуркина)
Рождение ребёнка
18.03.1880
Дочь: Шевердина (Шевердина (Извекова) Извекова) Дарья Львовна
Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Извекова) Мария Львовна
Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.11.1884
Дочь: (Извекова) Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.01.1887
Дочь: (Извекова) Анна Львовна
Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Извекова) Феодосия Львовна
Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.10.1891
Сын: Неизвестно Андрей Львович
Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Извеков Лев Афанасьевич