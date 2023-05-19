Гладышева (Швейцер) Мария Иоганновна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1912
Рождение ребёнка
25.01.1913
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
24.05.1916
Дочь: Клавдия Стефановна
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
16.05.1919
Сын: Гладышев Владимир Стефанович
Отец ребёнка: Гладышев Стефан Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно