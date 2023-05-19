Гладышева (Швейцер) Мария Иоганновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Швейцер) Мария Иоганновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1912

Муж: Гладышев Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
25.01.1913

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
24.05.1916

Дочь: Клавдия Стефановна

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
16.05.1919

Сын: Гладышев Владимир Стефанович

Отец ребёнка: Гладышев Стефан Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно