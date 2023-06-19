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Гладышев Стефан Ефимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гладышев Ефим Ефимович

Мать: Гладышева Мария Романовна

Бракосочетание
12.11.1912

Жена: Гладышева Мария Иоганновна

Рождение ребёнка
25.01.1913

Дочь: Анна Стефановна

Мать ребёнка: Гладышева Мария Иоганновна

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Гладышева Мария Иоганновна

Рождение ребёнка
24.05.1916

Дочь: Клавдия Стефановна

Мать ребёнка: Гладышева Мария Иоганновна

Рождение ребёнка
16.05.1919

Сын: Гладышев Владимир Стефанович

Мать ребёнка: Гладышева Мария Иоганновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно