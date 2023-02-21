Семёнова (княжна Волконская) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиОколо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Семёнов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семёнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1869