Семёнова (княжна Волконская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова (княжна Волконская) Анна Александровна

Семёнова (княжна Волконская) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Около 1869

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Семёнов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Семёнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Михаил Николаевич

Смерть
Около 1869
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close