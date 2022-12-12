Семёнов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Образование
1847
Принят в студенты Императорского Московского Университета
Работа или профессия
1852
Кандидат Семенов определен хранителем гербария
Работа или профессия
11.06.1853
Уволен от должности Старшего Учителя 1-й Гимназии с оставлением при одной должности Хранителя Ботанического Музеума ИМУ
Получение воинского звания/чина
23.01.1857
Высочайшим приказом по Гражданскому Ведомству произведен за выслугу лет в Титулярные Советники
Смерть
1877