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Семёнов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Семёнов Михаил Николаевич

Мать: Семёнова Анна Александровна

Образование
1847
Москва, город федерального значения Москва
Принят в студенты Императорского Московского Университета
Работа или профессия
1852
Кандидат Семенов определен хранителем гербария
Работа или профессия
11.06.1853
Уволен от должности Старшего Учителя 1-й Гимназии с оставлением при одной должности Хранителя Ботанического Музеума ИМУ
Получение воинского звания/чина
23.01.1857
Москва, город федерального значения Москва
Высочайшим приказом по Гражданскому Ведомству произведен за выслугу лет в Титулярные Советники
Смерть
1877
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