Воинкова (Вздорнова) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Вздорнова) Лариса Владимировна

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1970

Отец: Вздорнов Владимир

Мать: Вздорнова Светлана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.03.1990

Муж: Воинков Михаил Витальевич

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
регистрация была в ЗАГС с.Байкалово
Рождение ребёнка
21.01.1991

Дочь: Кузеванова Кристина Михайловна

Отец ребёнка: Воинков Михаил Витальевич

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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