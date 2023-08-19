Воинкова (Вздорнова) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1970
Отец: Вздорнов Владимир
Мать: Вздорнова Светлана
Бракосочетание
09.03.1990
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
регистрация была в ЗАГС с.Байкалово
Рождение ребёнка
21.01.1991
Дочь: Кузеванова Кристина Михайловна
Отец ребёнка: Воинков Михаил Витальевич