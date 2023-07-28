Кузеванова (Воинкова) Кристина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова (Воинкова) Кристина Михайловна

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

21.01.1991

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1991

Отец: Воинков Михаил Витальевич

Мать: Воинкова Лариса Владимировна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузеванов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузеванов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов ?