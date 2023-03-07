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Шувалова Дарья Лысова

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Место рождения

Белый Ключ

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лысов Мирон Трофимович

Мать: Миронова Наталья Федоровна

Бракосочетание
09.11.1870

Муж: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
01.03.1873

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
01.03.1873

Сын: Шувалов Василий Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
06.10.1874

Сын: Шувалов Карп Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
04.03.1876

Сын: Шувалов Ефим Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
08.04.1878

Дочь: Ирина Шувалова

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
16.05.1880

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
17.05.1881

Сын: Шувалов Леонтий Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
18.04.1883

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
17.08.1884

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Шувалов Матвей Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
01.07.1887

Сын: Шувалов Прокофий Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
20.07.1889

Сын: Шувалов Прохор Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Шувалов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Рождение ребёнка
03.10.1894

Сын: Шувалов Евлампий Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович

Смерть
Неизвестно
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