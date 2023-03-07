Шувалова Дарья Лысова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Лысов Мирон Трофимович
Бракосочетание
09.11.1870
Рождение ребёнка
01.03.1873
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
01.03.1873
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
06.10.1874
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
04.03.1876
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
08.04.1878
Дочь: Ирина Шувалова
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
16.05.1880
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
17.05.1881
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
18.04.1883
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
17.08.1884
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
05.08.1886
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
01.07.1887
Сын: Шувалов Прокофий Павлович
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
20.07.1889
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
28.09.1891
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Рождение ребёнка
03.10.1894
Сын: Шувалов Евлампий Павлович
Отец ребёнка: Шувалов Павел Аввакумович
Смерть
Неизвестно