Шувалов Леонтий Павлович
Место рождения
Дата рождения17.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1881
Отец: Шувалов Павел Аввакумович
Мать: Шувалова Дарья Лысова
Бракосочетание
05.11.1900
Рождение ребёнка
01.11.1901
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова
Рождение ребёнка
22.04.1903
Дочь: Мавра Леонтьевна
Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова
Рождение ребёнка
24.06.1904
Дочь: Марфа Леонтьевна
Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова
Рождение ребёнка
25.02.1906
Сын: Шувалов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова
Рождение ребёнка
14.01.1909
Сын: Шувалов Вов Павел Леонтьевич
Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова
Рождение ребёнка
13.11.1911
Дочь: Степанида Леонтьевна
Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова
Рождение ребёнка
20.09.1914
Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова
Смерть
Неизвестно