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Шувалов Леонтий Павлович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1881

Отец: Шувалов Павел Аввакумович

Мать: Шувалова Дарья Лысова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1900

Жена: Шувалова Пелагея Томбасова

Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1903

Дочь: Мавра Леонтьевна

Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1904

Дочь: Марфа Леонтьевна

Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1906

Сын: Шувалов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Шувалов Вов Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1911

Дочь: Степанида Леонтьевна

Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова

Рождение ребёнка
20.09.1914

Сын: Шувалов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Шувалова Пелагея Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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