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Шувалов Андрей Павлович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1891

Отец: Шувалов Павел Аввакумович

Мать: Шувалова Дарья Лысова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1910

Жена: Шувалова Мария Томбасова

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Шувалов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Шувалова Мария Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1919

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Шувалова Мария Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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