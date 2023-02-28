Шувалов Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1891
Отец: Шувалов Павел Аввакумович
Мать: Шувалова Дарья Лысова
Бракосочетание
12.?.1910
Жена: Шувалова Мария Томбасова
Рождение ребёнка
01.12.1912
Сын: Шувалов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Шувалова Мария Томбасова
Рождение ребёнка
06.10.1919
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Шувалова Мария Томбасова
Смерть
Неизвестно