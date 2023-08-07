Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Данила Степанович
Мать: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Егор Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1794