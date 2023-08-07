Андрей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Данила Степанович

Мать: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Егор Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1794
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