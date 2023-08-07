Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Андрей Данилович
Отец ребёнка: Данила Степанович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Варвара Даниловна
Отец ребёнка: Данила Степанович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Данила Степанович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Степанович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Данила Степанович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Семен Данилович
Отец ребёнка: Данила Степанович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Семен Данилович
Отец ребёнка: Данила Степанович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Егор Данилович
Отец ребёнка: Данила Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1796
Дочь: Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Данила Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Степанович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1783