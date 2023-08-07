Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Андрей Данилович

Отец ребёнка: Данила Степанович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Варвара Даниловна

Отец ребёнка: Данила Степанович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Данила Степанович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Степанович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Данила Степанович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Семен Данилович

Отец ребёнка: Данила Степанович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Семен Данилович

Отец ребёнка: Данила Степанович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Егор Данилович

Отец ребёнка: Данила Степанович

Рождение ребёнка
01.09.1796

Дочь: Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Данила Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1783