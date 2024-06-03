Баяндина Устинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Баяндин Василий Романович
Мать: Анна Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
17.02.1792
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 6
Смерть
Неизвестно
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край