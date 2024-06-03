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Баяндина Устинья Васильевна

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1753 г.р.

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
1774

Отец: Баяндин Василий Романович

Мать: Анна Васильевна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
17.02.1792

Муж: Казанцов Пётр Давидович

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 6
Смерть
Неизвестно
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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