Переберина Софья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переберина Софья Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Переберин Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Переберин Матвей Никифоров

Рождение ребёнка
1738

Сын: Переберин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Переберин Матвей Никифоров

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Переберина Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Переберин Матвей Никифоров

Рождение ребёнка
1749

Сын: Переберин Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Переберин Матвей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переберин Матвей Никифоров

Смерть
Неизвестно