Переберина Софья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Переберин Тимофей Матвеев
Отец ребёнка: Переберин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Переберин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Переберина Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Переберин Матвей Никифоров
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Переберин Матвей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно