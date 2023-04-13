Эдельштейн Зельман Ицик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эдельштейн Зельман Ицик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Эдельштейн Йосель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Эдельштейн Израиль Зельманович

Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра

Рождение ребёнка
1866

Сын: Эдельштейн Мейр-Вольф

Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Edelstein Хая Зельмановна

Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Grossman Leiba

Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра

Рождение ребёнка
1874

Сын: Эдельштейн Моисей Зельманович

Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра

Рождение ребёнка
10.02.1878

Сын: Эдельштейн Исай Зельманов

Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра

Рождение ребёнка
1880

Сын: Эдельштейн Мейлех Зельманович

Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра

Работа или профессия
Неизвестно
shopkeeper
Смерть
1909
Похороны
Неизвестно