Эдельштейн Зельман Ицик
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1909
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Эдельштейн Йосель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Эдельштейн Израиль Зельманович
Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Edelstein Хая Зельмановна
Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Grossman Leiba
Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра
Рождение ребёнка
1874
Сын: Эдельштейн Моисей Зельманович
Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра
Рождение ребёнка
10.02.1878
Сын: Эдельштейн Исай Зельманов
Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра
Рождение ребёнка
1880
Сын: Эдельштейн Мейлех Зельманович
Мать ребёнка: Эдельштейн Двойра
Работа или профессия
Неизвестно
shopkeeper
Смерть
1909
Похороны
Неизвестно