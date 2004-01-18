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Сазонов Александр Павлович

Место рождения

Село Серебряно Мещовский район Калужской области

Дата рождения

22.05.1922

Дата смерти

18.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Серебряно Мещовский район Калужской области
Рождение ребёнка
08.04.1953

Дочь: Бурлакова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Сазонова Людмила Ивановна

Смерть
18.01.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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