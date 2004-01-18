Сазонов Александр Павлович
Место рожденияСело Серебряно Мещовский район Калужской области
Дата рождения22.05.1922
Дата смерти18.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Серебряно Мещовский район Калужской области
Рождение ребёнка
08.04.1953
Дочь: Бурлакова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Сазонова Людмила Ивановна
Смерть
18.01.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область