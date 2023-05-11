Андрей Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Около 1860 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Козьмина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Козьмина

Смерть
Неизвестно