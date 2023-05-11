Андрей Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Петр Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Козьмина
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости 1862 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Козьмина
Смерть
Неизвестно