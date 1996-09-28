Морозова (Дувалова) Наталья Яковлевна 16.08.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова (Дувалова) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1918

Дата смерти

28.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1918

Отец: Дувалов Яков Иванович

Мать: Дувалова (Целовальникова) Елизавета Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Осипович

Рождение ребёнка
03.06.1956

Дочь: Демянчук (Морозова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Осипович

Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1959

Дочь: Пихнова (Морозова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Осипович

Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.09.1996

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