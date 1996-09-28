Морозова (Дувалова) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1918
Дата смерти28.09.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Иван Осипович
Рождение ребёнка
03.06.1956
Дочь: Демянчук (Морозова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Осипович
Рождение ребёнка
13.01.1959
Дочь: Пихнова (Морозова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Осипович
Смерть
28.09.1996