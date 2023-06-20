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Ершов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1953

Дата смерти

20.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1953

Отец: Ершов Сергей

Мать: Лаврентьева Вера Лаврентьевна

Рождение ребёнка
15.10.1977

Сын: Ершов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
28.04.1984

Сын: Ершов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ершова Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Татьяна Анатольевна

Смерть
20.06.2023
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