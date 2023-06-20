Ершов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1953
Дата смерти20.06.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1953
Отец: Ершов Сергей
Рождение ребёнка
15.10.1977
Сын: Ершов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
28.04.1984
Сын: Ершов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ершова Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2023