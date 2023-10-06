Ершова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова Татьяна Анатольевна

Ершова Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1977

Сын: Ершов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ершов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.04.1984

Сын: Ершов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Ершов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Александр Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close