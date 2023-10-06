Ершова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1977
Сын: Ершов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ершов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.04.1984
Сын: Ершов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Ершов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно