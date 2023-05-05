Бахтина Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина Людмила Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2012 г.р.
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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2012

Дочь: Бахтина Софья Михайловна

Отец ребёнка: Гулин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулин Михаил Павлович