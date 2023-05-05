Гулин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулин Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2012

Дочь: Бахтина Софья Михайловна

Мать ребёнка: Бахтина Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахтина Людмила Анатольевна

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