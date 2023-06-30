Холодов Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодов Михаил Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1940

Дочь: Ионина Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Холодова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
11.02.1946

Дочь: Петрова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Холодова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
07.04.1949

Дочь: Лучкина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Холодова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
05.11.1955

Дочь: Байбар Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Холодова Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодова Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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