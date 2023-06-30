Холодов Михаил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холодов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1940
Дочь: Ионина Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Холодова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
11.02.1946
Дочь: Петрова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Холодова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
07.04.1949
Дочь: Лучкина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Холодова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
05.11.1955
Дочь: Байбар Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Холодова Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно