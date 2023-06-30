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Лучкина (Холодова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949

Отец: Холодов Михаил Гаврилович

Мать: Холодова Евдокия Максимовна