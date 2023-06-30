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Лучкина (Холодова) Екатерина Михайловна
Лучкина (Холодова) Екатерина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1949
Пол
Женский
Отец
Холодов Михаил Гаврилович
Мать
Холодова (Милютина) Евдокия Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1949
Отец:
Холодов Михаил Гаврилович
Мать:
Холодова Евдокия Максимовна
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