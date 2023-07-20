Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1794 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1794

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Прохор

Смерть
Неизвестно
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