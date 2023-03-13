Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Борисъ

Отец ребёнка: Яковъ Петровъ

Никольское Ермолавка Карсунского уезда
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яковъ Петровъ

Рождение ребёнка
1774

Сын: Семенъ

Отец ребёнка: Яковъ Петровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Яковъ Петровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковъ Петровъ

Смерть
1792
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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