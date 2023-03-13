Марья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Борисъ
Отец ребёнка: Яковъ Петровъ
Никольское Ермолавка Карсунского уезда
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яковъ Петровъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Семенъ
Отец ребёнка: Яковъ Петровъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Яковъ Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковъ Петровъ
Смерть
1792