Neumann (Janzen) Elisabeth
Место рожденияWest Preußen
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1896
Дочь: Hamm (Neumann) Susanna Susi
Отец ребёнка: Neumann Johann
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Janzen (Neumann) Sarah
Отец ребёнка: Neumann Johann
Рождение ребёнка
27.12.1909
Сын: Neumann Hermann
Отец ребёнка: Neumann Johann
Рождение ребёнка
26.08.1913
Сын: Neumann Robert
Отец ребёнка: Neumann Johann
Смерть
Неизвестно