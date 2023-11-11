Neumann Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Neumann Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

20.12.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1896

Дочь: Hamm (Neumann) Susanna Susi

Мать ребёнка: Neumann (Janzen) Elisabeth

Рождение ребёнка
30.05.1908

Дочь: Janzen (Neumann) Sarah

Мать ребёнка: Neumann (Janzen) Elisabeth

Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Neumann Hermann

Мать ребёнка: Neumann (Janzen) Elisabeth

Рождение ребёнка
26.08.1913

Сын: Neumann Robert

Мать ребёнка: Neumann (Janzen) Elisabeth

Смерть
20.12.1935

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