Панкратов Адам Павлович
Место рождения
Дата рождения07.04.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926
Отец: Панкратов Павел Васильевич
Мать: Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фалеева Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Александр Адамович
Мать ребёнка: Фалеева Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкратова Наталья Адамовна
Мать ребёнка: Фалеева Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Николай Адамович
Мать ребёнка: Фалеева Мария Захаровна
Подвиг
01.02.1945
Военная награда
10.02.1945
Рождение ребёнка
01.04.1948
Дочь: Панкратова Татьяна Адамовна
Мать ребёнка: Фалеева Мария Захаровна
Смерть
Неизвестно