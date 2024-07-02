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Панкратов Адам Павлович

Место рождения

Павловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926

Отец: Панкратов Павел Васильевич

Мать: Александра Алексеевна

Павловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалеева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Александр Адамович

Мать ребёнка: Фалеева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкратова Наталья Адамовна

Мать ребёнка: Фалеева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Николай Адамович

Мать ребёнка: Фалеева Мария Захаровна

Подвиг
01.02.1945
Военная награда
10.02.1945
Рождение ребёнка
01.04.1948

Дочь: Панкратова Татьяна Адамовна

Мать ребёнка: Фалеева Мария Захаровна

Смерть
Неизвестно

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