Белая Авдотья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белая Авдотья Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Харитонова Дарья

Отец ребёнка: Белый Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Белый Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белый Иванъ

Смерть
1790
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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