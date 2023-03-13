Белая Авдотья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Харитонова Дарья
Отец ребёнка: Белый Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Белый Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белый Иванъ
Смерть
1790
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область