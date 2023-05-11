Дедова (Баканова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1991
Бракосочетание
09.04.2010
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.09.2010
Сын: Дедов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Дедов Александр Викторович
Рождение ребёнка
04.12.2013
Сын: Дедов Савелий Александрович
Отец ребёнка: Дедов Александр Викторович
Рождение ребёнка
27.06.2016
Дочь: Дедова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Дедов Александр Викторович