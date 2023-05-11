Дедова (Баканова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова (Баканова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1991

Отец: Баканов Василий Николаевич

Мать: Гусельникова Ирина Владимировна

Бракосочетание
09.04.2010

Муж: Дедов Александр Викторович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.09.2010

Сын: Дедов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Дедов Александр Викторович

Рождение ребёнка
04.12.2013

Сын: Дедов Савелий Александрович

Отец ребёнка: Дедов Александр Викторович

Рождение ребёнка
27.06.2016

Дочь: Дедова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Дедов Александр Викторович