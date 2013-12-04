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Дедов Савелий Александрович
Дедов Савелий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2013
Пол
Мужской
Отец
Дедов Александр Викторович
1987 г.р.
Мать
Дедова (Баканова) Анастасия Васильевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2013
Отец:
Дедов Александр Викторович
Мать:
Дедова Анастасия Васильевна
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