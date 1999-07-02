Потехина (Никола) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехина (Никола) Елена Степановна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

06.12.1931

Дата смерти

02.07.1999

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Около 1904 г.р.

Муж

1930 г.р.
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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1931

Отец: Никола Степан Степанович

Мать: Никола Елена Артёмовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.?.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.05.1960

Муж: Потехин Андрей Андреевич

г. Сокол Вологодская обл.
Рождение ребёнка
28.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потехин Андрей Андреевич

пос. Емца, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.1999
пос. Емца, Россия
Причина смерти: Рак желчного пузыря
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия
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