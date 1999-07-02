Потехина (Никола) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения06.12.1931
Дата смерти02.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1931
Отец: Никола Степан Степанович
Мать: Никола Елена Артёмовна
Рождение ребёнка
11.?.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.05.1960
г. Сокол Вологодская обл.
Рождение ребёнка
28.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потехин Андрей Андреевич
пос. Емца, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.1999
пос. Емца, Россия
Причина смерти: Рак желчного пузыря
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия