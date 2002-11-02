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Потехин Андрей Андреевич

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Место рождения

д. Петрушино, Плесецкий р-он, Арханельская обл.

Дата рождения

23.10.1930

Дата смерти

02.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1930

Отец: Потехин Андрей Михайлович

Мать: Потехина Мария Афанасьевна

д. Петрушино, Плесецкий р-он, Арханельская обл.
Бракосочетание
11.05.1960

Жена: Потехина Елена Степановна

г. Сокол Вологодская обл.
Рождение ребёнка
28.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потехина Елена Степановна

пос. Емца, Россия
Смерть
02.11.2002
пос. Емца, Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия
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