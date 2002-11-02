Потехин Андрей Андреевич
Место рожденияд. Петрушино, Плесецкий р-он, Арханельская обл.
Дата рождения23.10.1930
Дата смерти02.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1930
д. Петрушино, Плесецкий р-он, Арханельская обл.
Бракосочетание
11.05.1960
г. Сокол Вологодская обл.
Рождение ребёнка
28.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потехина Елена Степановна
пос. Емца, Россия
Смерть
02.11.2002
пос. Емца, Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия