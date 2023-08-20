Балуцкой (Балуцкий) Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалуцкой (Балуцкий) Петр Алексеевич

Балуцкой (Балуцкий) Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
?.10.1828

Сын: Балуцкий Аким Петрович

Мать ребёнка: Балуцкая Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Балуцкая Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Балуцкая Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Балуцкая Матрена Петровна

Мать ребёнка: Балуцкая Прасковья Ивановна

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close