Балуцкой (Балуцкий) Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
?.10.1828
Мать ребёнка: Балуцкая Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Балуцкая Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Балуцкая Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Балуцкая Матрена Петровна
Мать ребёнка: Балуцкая Прасковья Ивановна
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно