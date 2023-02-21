Апухтин Ростислав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1841
Рождение ребёнка
11.02.1874
Сын: Апухтин Всеволод Ростиславович
Мать ребёнка: Апухтина Екатерина Петровна
Бельдино, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1883
Сын: Апухтин Георгий Ростиславович
Мать ребёнка: Апухтина Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно