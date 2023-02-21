Апухтин Ростислав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтин Ростислав Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1841

Отец: Апухтин Пётр Фёдорович

Мать: Апухтина Евдокия Евграфовна

Рождение ребёнка
11.02.1874

Сын: Апухтин Всеволод Ростиславович

Мать ребёнка: Апухтина Екатерина Петровна

Бельдино, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Апухтин Георгий Ростиславович

Мать ребёнка: Апухтина Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апухтина Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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