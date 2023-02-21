Апухтина (Шеншина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1874
Сын: Апухтин Всеволод Ростиславович
Отец ребёнка: Апухтин Ростислав Петрович
Бельдино, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1883
Сын: Апухтин Георгий Ростиславович
Отец ребёнка: Апухтин Ростислав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно