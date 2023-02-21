Апухтина (Шеншина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтина (Шеншина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1874

Сын: Апухтин Всеволод Ростиславович

Отец ребёнка: Апухтин Ростислав Петрович

Бельдино, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Апухтин Георгий Ростиславович

Отец ребёнка: Апухтин Ростислав Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Ростислав Петрович

Смерть
Неизвестно
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