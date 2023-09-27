фон Приттфиц (Бобринская) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Приттфиц (Бобринская) Елена Петровна

Место рождения

Мальта, Великобритания

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Бобринский Пётр Андреевич

Мать: Бобринская Мария Юрьевна

Мальта, Великобритания
Титул: графиня.
Бракосочетание
1941

Муж: Фон Приттфиц Алексис

Рождение ребёнка
1942

Сын: Фон Приттфиц Михель

Отец ребёнка: Фон Приттфиц Алексис

Титул: Барон фон Приттфиц унд Гаффрон.
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Фон Приттфиц Хелена

Отец ребёнка: Фон Приттфиц Алексис

Титул: Баронесса фон Приттфиц унд Гаффрон.
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Дрюон София

Отец ребёнка: Фон Приттфиц Алексис

Титул: Баронесса фон Приттфиц унд Гаффрон.
Рождение ребёнка
1955

Сын: Фон Приттфиц Питер

Отец ребёнка: Фон Приттфиц Алексис

Титул: Барон фон Приттфиц унд Гаффрон.
Место жительства
Неизвестно
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