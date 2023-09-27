фон Приттфиц (Бобринская) Елена Петровна
Место рожденияМальта, Великобритания
Дата рождения1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Мальта, Великобритания
Титул: графиня.
Бракосочетание
1941
Муж: Фон Приттфиц Алексис
Рождение ребёнка
1942
Сын: Фон Приттфиц Михель
Отец ребёнка: Фон Приттфиц Алексис
Титул: Барон фон Приттфиц унд Гаффрон.
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Фон Приттфиц Хелена
Отец ребёнка: Фон Приттфиц Алексис
Титул: Баронесса фон Приттфиц унд Гаффрон.
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Дрюон София
Отец ребёнка: Фон Приттфиц Алексис
Титул: Баронесса фон Приттфиц унд Гаффрон.
Рождение ребёнка
1955
Сын: Фон Приттфиц Питер
Отец ребёнка: Фон Приттфиц Алексис
Титул: Барон фон Приттфиц унд Гаффрон.
Место жительства
Неизвестно