Бобринская (Трубецкая) Мария Юрьевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти31.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: княжна, графиня.
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Фон Приттфиц Елена Петровна
Отец ребёнка: Бобринский Пётр Андреевич
Мальта, Великобритания
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ладыженская Мария Петровна
Отец ребёнка: Бобринский Пётр Андреевич
Титул: Графиня.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бобринский Георг Петрович
Отец ребёнка: Бобринский Пётр Андреевич
Титул: Граф.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.08.1990