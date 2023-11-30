Бобринская (Трубецкая) Мария Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобринская (Трубецкая) Мария Юрьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1894

Дата смерти

31.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна, графиня.
Бракосочетание
1918

Муж: Бобринский Пётр Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Фон Приттфиц Елена Петровна

Отец ребёнка: Бобринский Пётр Андреевич

Мальта, Великобритания
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ладыженская Мария Петровна

Отец ребёнка: Бобринский Пётр Андреевич

Титул: Графиня.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бобринский Георг Петрович

Отец ребёнка: Бобринский Пётр Андреевич

Титул: Граф.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.08.1990
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