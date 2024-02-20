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Черкас Харлампий Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1863

Отец: Черкас Илья Акритович

Мать: Черкас Александра Юрьевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-3,зап.-6
Бракосочетание
31.10.1888

Жена: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1888г.,лист-120,зап.-20
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Черкас Федор Харлампиевич

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-49,зап.-9
Рождение ребёнка
02.08.1891

Сын: Черкас Григорий Харлампиевич

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-107,зап.-53
Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Черкас Христофор Харлампиевич

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-213,зап.-66
Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Черкас Николай Харлампиевич

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-123,зап-33,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
07.04.1899

Дочь: Юлия Харлампиевна

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-111,зап.-29
Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Черкас Василий Харлампиевич

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-29,зап.-77
Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Черкас Дмитрий Харлампиевич

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.01.1907

Дочь: Анастасия Харлампиевна

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-3,зап.-15
Рождение ребёнка
07.11.1911

Дочь: Александра Харлампиевна

Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-108,зап.-88
Смерть
Неизвестно
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