Черкас Харлампий Ильич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения10.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.02.1863
Отец: Черкас Илья Акритович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-3,зап.-6
Бракосочетание
31.10.1888
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1888г.,лист-120,зап.-20
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Черкас Федор Харлампиевич
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-49,зап.-9
Рождение ребёнка
02.08.1891
Сын: Черкас Григорий Харлампиевич
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-107,зап.-53
Рождение ребёнка
13.09.1893
Сын: Черкас Христофор Харлампиевич
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-213,зап.-66
Рождение ребёнка
01.05.1896
Сын: Черкас Николай Харлампиевич
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-123,зап-33,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
07.04.1899
Дочь: Юлия Харлампиевна
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-111,зап.-29
Рождение ребёнка
26.10.1901
Сын: Черкас Василий Харлампиевич
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-29,зап.-77
Рождение ребёнка
?.08.1902
Сын: Черкас Дмитрий Харлампиевич
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.01.1907
Дочь: Анастасия Харлампиевна
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-3,зап.-15
Рождение ребёнка
07.11.1911
Дочь: Александра Харлампиевна
Мать ребёнка: Черкас Матрена Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-108,зап.-88
Смерть
Неизвестно