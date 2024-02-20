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Черкас Дмитрий Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

?.08.1902

Дата смерти

01.08.1903

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1902

Отец: Черкас Харлампий Ильич

Мать: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.08.1903
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-206,зап.-35
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