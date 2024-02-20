Черкас Дмитрий Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения?.08.1902
Дата смерти01.08.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1902
Отец: Черкас Харлампий Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.08.1903
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-206,зап.-35