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Черкас Христофор Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1893

Отец: Черкас Харлампий Ильич

Мать: Черкас Матрена Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-213,зап.-66
Смерть
Неизвестно
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