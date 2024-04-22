Коровяков Феоктист Федоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Савельев
Рождение ребёнка
1639 ст.
Сын: Харитон Феоктистов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Феоктистов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Феоктистов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Феоктистов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахом Феоктистов
Смерть
Неизвестно