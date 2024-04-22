Коровяков Феоктист Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровяков Феоктист Федоров

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Савельев

Мать: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1639 ст.

Сын: Харитон Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахом Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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