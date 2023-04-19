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Лисагин Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лисагин Федор Владимирович

Мать: Лисагина Еля Федоровна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Лисагин Вадим Александрович

Мать ребёнка: Лисагина Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Лисагина Юлия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисагина Юлия Ивановна

Смерть
1996