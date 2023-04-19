Лисагин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1996
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Лисагин Федор Владимирович
Мать: Лисагина Еля Федоровна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Лисагин Вадим Александрович
Мать ребёнка: Лисагина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисагина Юлия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисагина Юлия Ивановна
Смерть
1996