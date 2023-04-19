Лисагин Федор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
01.06.1926
Сын: Лисагин Александр Федорович
Мать ребёнка: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисагин Василий Федорович
Мать ребёнка: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946