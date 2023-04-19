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Лисагин Федор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лисагин Владимир Дмитриевич

Мать: Лисагина Неонилла Платоновна

Рождение ребёнка
01.06.1926

Сын: Лисагин Александр Федорович

Мать ребёнка: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисагин Василий Федорович

Мать ребёнка: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисагина Евгения (Еля) Федоровна

Смерть
1946