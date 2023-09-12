Катышева Павла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Катышев Александр Титович
Рождение ребёнка
20.06.1919
Дочь: Катышева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Катышев Александр Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кринки, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно