Катышева Павла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышева Павла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Катышев Александр Титович

Рождение ребёнка
20.06.1919

Дочь: Катышева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Катышев Александр Титович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катышев Александр Титович

Место жительства
Неизвестно
Кринки, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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