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Любимов Василий Михайлович

Место рождения

Голый Мыс, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

26.02.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1865 ст.

Отец: Любимов Михаил Дмитриевич

Мать: Любимова Наталья Гавриловна

Голый Мыс, Пермский уезд, Пермская губерния
+ близнец Прокопий Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 305 стр 143 № 25м)
Крещение
27.02.1865 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
в г. Перми Свято-Троицкая (Слудская) церковь В - отставной солдат в звании фельдфебель Евстигней Николаевич Чудинов, солдатка Агафия Николаевна (Волкова) и Верхне-Муллинского прихода деревни Голова Мы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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