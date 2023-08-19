Любимов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.02.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1865 ст.
+ близнец Прокопий Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 305 стр 143 № 25м)
Крещение
27.02.1865 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
в г. Перми Свято-Троицкая (Слудская) церковь В - отставной солдат в звании фельдфебель Евстигней Николаевич Чудинов, солдатка Агафия Николаевна (Волкова) и Верхне-Муллинского прихода деревни Голова Мы... Показать все
Смерть
Неизвестно