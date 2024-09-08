Болдышева Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесина (Болдышева) Екатерина Архиповна
Отец ребёнка: Болдышев Архип Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобзова (Болдышева) Анна Архиповна
Отец ребёнка: Болдышев Архип Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1918
Сын: Болдышев Александр Архипович
Отец ребёнка: Болдышев Архип Софронович
Есть метрика рождения, по ней крещен 21.10.1918, восприемники Семён Степанович Шоршин и Пелагея Сафроновна Болдышева, девица.
Смерть
Неизвестно