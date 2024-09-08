Болдышева Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдышева Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесина (Болдышева) Екатерина Архиповна

Отец ребёнка: Болдышев Архип Софронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобзова (Болдышева) Анна Архиповна

Отец ребёнка: Болдышев Архип Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдышев Архип Софронович

Рождение ребёнка
18.10.1918

Сын: Болдышев Александр Архипович

Отец ребёнка: Болдышев Архип Софронович

Есть метрика рождения, по ней крещен 21.10.1918, восприемники Семён Степанович Шоршин и Пелагея Сафроновна Болдышева, девица.
Смерть
Неизвестно

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