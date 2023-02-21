Якушева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Якушев ?
Отец ребёнка: Якушев Алексей
Рождение ребёнка
1881
Сын: Якушев Пётр
Отец ребёнка: Якушев Алексей
Рождение ребёнка
1884
Сын: Якушев ?
Отец ребёнка: Якушев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якушев Алексей
Смерть
Неизвестно