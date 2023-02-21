Якушева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Якушев ?

Отец ребёнка: Якушев Алексей

Рождение ребёнка
1881

Сын: Якушев Пётр

Отец ребёнка: Якушев Алексей

Рождение ребёнка
1884

Сын: Якушев ?

Отец ребёнка: Якушев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Алексей

Смерть
Неизвестно
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